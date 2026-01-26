Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın formasını giyen Memphis Depay ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Brezilya'da mutsuz olan Hollandalı oyuncu Depay, ülkeden ayrılabilir. Birçok Avrupa takımından teklif alan Depay'a Dubai'den sürpriz iki talip birden çıktı. Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli'nin 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, Al-Wasl kulübünün ise resmi bir teklif sunduğu aktarıldı.
Haberde, başarılı oyuncunun Dubai'den yapılan teklifler karşısında tatmin olmadığı ve düşünmeye geçtiği dile getirildi.
2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Memphis Depay, 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Memphis Depay'a sürpriz talipler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?