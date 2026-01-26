Memphis Depay'a sürpriz talipler - Son Dakika
Spor

Memphis Depay'a sürpriz talipler

Memphis Depay\'a sürpriz talipler
26.01.2026 21:56
Corinthians'ın formasını giyen Memphis Depay, ülkeden ayrılabileceği iddiasıyla gündeme geldi. Mutsuz olduğu belirtilen Hollandalı oyuncuya Dubai'den Shabab Al-Ahli ve Al-Wasl kulüpleri talip oldu. Ancak Depay'ın, Dubai'den gelen teklifler karşısında tatmin olmadığı ve düşünmeye geçtiği belirtildi.

Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın formasını giyen Memphis Depay ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

DEPAY'A SÜRPRİZ TALİPLER

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Brezilya'da mutsuz olan Hollandalı oyuncu Depay, ülkeden ayrılabilir. Birçok Avrupa takımından teklif alan Depay'a Dubai'den sürpriz iki talip birden çıktı. Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli'nin 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, Al-Wasl kulübünün ise resmi bir teklif sunduğu aktarıldı.

TEKLİFLER KARŞISINDA TATMİN OLMADI

Haberde, başarılı oyuncunun Dubai'den yapılan teklifler karşısında tatmin olmadığı ve düşünmeye geçtiği dile getirildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Memphis Depay, 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Futbol, Spor

Son Dakika Spor Memphis Depay'a sürpriz talipler - Son Dakika

SON DAKİKA: Memphis Depay'a sürpriz talipler - Son Dakika
