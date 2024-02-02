Menemen FK, 24Erzincanspor\'u konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde art arda 6'ncı dış saha galibiyetini alıp, yenilmezlik serisini de 8 haftaya çıkaran Menemen Futbol Kulübü yarın yarıştaki önemli rakiplerinden 24Erzincanspor'u konuk edecek.
Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Grupta 39'ar puanla Play-Off hattında olan iki takımdan 24Erzincanspor dördüncü sırada, Menemen FK ise beşinci sırada yer alıyor.
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti.
İzmir'de gece yarısı taksici Oğuz Erge'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katil zanlısının idam edilmesi gerektiğini belirtti. Destici, idam cezasının belli suçlar için mutlaka olması gerektiğini vurguladı ve asker, polis, kadın ve çocuklara yönelik suçlar için idam cezasının yasalarda yer almasını istedi.
İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Erge'nin arkadaşları, iyi niyetinden öldürüldüğünü ve insanlık yaptığı için vurulduğunu belirtti. Oğuz Erge'nin depremzedeleri ücretsiz taşıdığı bilgisi ise herkesi duygulandırdı.
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Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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