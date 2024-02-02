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Menemen FK, 24Erzincanspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Menemen FK, 24Erzincanspor'u konuk edecek

Menemen FK, 24Erzincanspor\'u konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, 24Erzincanspor'u konuk edecek. Menemen FK, son maçlarda elde ettiği galibiyetlerle yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkardı ve Play-Off hattında yer alıyor.

02.02.2024 12:58
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde art arda 6'ncı dış saha galibiyetini alıp, yenilmezlik serisini de 8 haftaya çıkaran Menemen Futbol Kulübü yarın yarıştaki önemli rakiplerinden 24Erzincanspor'u konuk edecek.

Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Grupta 39'ar puanla Play-Off hattında olan iki takımdan 24Erzincanspor dördüncü sırada, Menemen FK ise beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Menemen FK, 24Erzincanspor'u konuk edecek - Son Dakika
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