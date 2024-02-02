Menemen FK, 24Erzincanspor\'u konuk edecek

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde art arda 6'ncı dış saha galibiyetini alıp, yenilmezlik serisini de 8 haftaya çıkaran Menemen Futbol Kulübü yarın yarıştaki önemli rakiplerinden 24Erzincanspor'u konuk edecek.

Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Grupta 39'ar puanla Play-Off hattında olan iki takımdan 24Erzincanspor dördüncü sırada, Menemen FK ise beşinci sırada yer alıyor.