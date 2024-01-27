Menemen FK, evinde Arnavutköy Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen Futbol Kulübü evinde Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak, 2 puan kaybetti. Menemen FK, 39'uncu dakikada Feyyaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Konuk takım 78'inci dakikada Caner ile gol buldu: 1-1. Kalan dakikalalar sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.