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Menemen FK, evinde Arnavutköy Belediyespor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Menemen FK, evinde Arnavutköy Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, evinde Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Menemen FK, Feyyaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak konuk takım 78'inci dakikada Caner'in golüyle beraberliği sağladı. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Menemen FK, evinde Arnavutköy Belediyespor ile berabere kaldı
27.01.2024 - 16:17,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen Futbol Kulübü evinde Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak, 2 puan kaybetti. Menemen FK, 39'uncu dakikada Feyyaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Konuk takım 78'inci dakikada Caner ile gol buldu: 1-1. Kalan dakikalalar sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

Kaynak: DHA
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