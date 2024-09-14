Menemen FK, Belediye Derincespor ile 3. Hafta Maçına Çıkıyor

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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 3. hafta maçında Belediye Derincespor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 3. hafta maçında yarın Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Sinan Özcan yönetecek. İzmir ekibi, ilk iki maçtaki galibiyet serisini bu mücadeleyi de kazanarak devam ettirmeyi hedeflerken, konuk ekip Belediye Derincespor ise bu sezonki ilk 3 puanıyla tanışmak istiyor.

Öte yandan Menemen FK, 2 maçlık süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. - İZMİR