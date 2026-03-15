Menemen FK, Cüneyt Biçer ile galip

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında galip gelemeyen ve teknik direktör Bilal Kısa ile yollarını ayırıp tecrübeli çalıştırıcı Cüneyt Biçer'le anlaşma sağlayan Menemen FK deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 yenerek kazanamama serisini bitirdi. Yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer'le çıktığı ilk maçı galip tamamlayan sarı-lacivertliler, 42 puana yükseldi. Menemen FK'yı galibiyete taşıyan golü 76'ncı dakikada Burak Bilgen kaydetti. Menemen FK gelecek hafta şampiyonluk ümidi bulunan Mardin 1969 Spor'la evinde karşı karşıya gelecek.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?