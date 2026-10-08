Menemen FK'da Doğantez, 3'te 3 sonrası zorlu Aliağa deplasmanına dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menemen FK'da Doğantez, 3'te 3 sonrası zorlu Aliağa deplasmanına dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Menemen FK\'da Doğantez, 3\'te 3 sonrası zorlu Aliağa deplasmanına dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen FK teknik direktörü Tolga Doğantez, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yapan takımın Aliağa Futbol deplasmanı öncesi Aliağa FK, Gebzespor ve Çorluspor 1947 maçlarının önemli olduğunu söyledi. Doğantez, lige kötü başladıklarını ancak toparlandıklarını belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenip 3'te 3 yapan ve zirve yarışında iddialı konuma gelen Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Tolga Doğantez açıklamalarda bulundu. Bu hafta İzmir derbisinde önemli rakiplerinden Aliağa Futbol'a konuk olacak sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı çok zorlu maçlara çıkacaklarını belirterek, "Önümüzde Aliağa FK, Gebzespor ve Çorluspor 1947 olmak üzere üç önemli maçımız var. Bu üç karşılaşmanın ardından ligde hangi konumda yer alacağımızı daha net göreceğiz. Bu maçlara moralli gidiyoruz ve tamamen oyun odaklı bir konsantrasyon içerisindeyiz. Amacımız sahaya çıkıp mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koymak" dedi.

Lige kötü başladıklarını ancak hızlı bir şekilde toparlandıklarını anlatan Doğantez, "Başkanımız, sezonun başlamasına iki gün kala lige katılma kararı aldı. İlk 11'de düşünülen üç oyuncumuzla transferin son günü yollarımızı ayırdık. İlk iki maçta oyun planımızla ilgili hiçbir şeyi sahaya yansıtmadık. 16 kişilik kadromuzda bazı mevkilerde fazla oyuncu varken, bazı mevkilerde ise oyuncumuz yoktu. Lige başladığımızda takımımızın forveti ve sağ açık oyuncusu yoktu. Bu nedenle eksik olduğumuz mevkiler için oyuncuları kendi içimizden üretmeye başladık. Ankaraspor maçından sonra sahanın en iyi oyuncusu olan stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu'nu forvet olarak oynatmaya başladım. Takım içerisindeki oyuncularımızı farklı mevkilerde değerlendirerek kadromuzu şekillendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
GebzesporMenemenFutbolAdanaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
Icardi şoku Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:20:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Menemen FK'da Doğantez, 3'te 3 sonrası zorlu Aliağa deplasmanına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei