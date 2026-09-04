Menemen FK'da iki oyuncu takımdan ayrıldı, pazar günü maça çıkış belirsiz
Transfer yasaklısı Menemen Futbol Kulübü'nde başkanın ligden çekilme resti ve devir görüşmelerinden sonuç alınamazken iki oyuncu takımdan ayrıldı. Kanat oyuncusu Baran Demiroğlu Pendikspor'a, orta saha Yunus Emre Karagöz Erzincanspor'a transfer oldu ve belirsizlik sürerken Menemen FK'nın pazar günü İnegöl Kafkasspor maçına çıkması bekleniyor.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta maçında pazar günü İnegöl Kafkasspor'u ağırlayacak Menemen Futbol Kulübü'nde belirsizlik devam ederken takımdan iki oyuncu ayrıldı.
Transfer yasaklısı sarı-lacivertlilerde ligden çekilme resti çeken Başkan Bilgin Tokul, kulübü devretmek için yaptığı görüşmelerden sonuç alamazken iki oyuncu veda etti. Menemen'den kanat oyuncusu Baran Demiroğlu, 1'inci Lig ekibi Pendikspor'a, orta saha Yunus Emre Karagöz de Erzincanspor'a transfer oldu. Belirsizliğin devam ettiği Menemen FK'nın pazar günü Kafkasspor maçına çıkması bekleniyor.
Kaynak: DHA
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