Menemen FK'dan Şok Zafer - Son Dakika
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Menemen FK'dan Şok Zafer

Menemen FK\'dan Şok Zafer

Menemen FK, Elazığspor'u deplasmanda 3-0 yenerek rakibinin 31 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

07.10.2024 13:03
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, önemli rakiplerinden Elazığspor'u deplasmanda 3-0 yenerek gövde gösterisi yaparken, rakibinin 1 yıldır süren yenilmezlik serisine de son verdi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, 66'ncı ve 81'inci dakikalarda bulduğu gollerle rakibine şok bir yenilgi yaşattı.

İzmir ekibi 71'inci dakikada Burak'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak buna rağmen Elazığ'da rahat kazandı. Menemen FK, bu sonuçla 16 puana yükselip 68 Aksarayspor ile zirveyi paylaşmayı sürdürürken, rakibinin 31 maçtır süren 363 günlük yenilmezlik serisini de bitirdi. Son olarak 8 Ekim 2023 tarihinde 3'üncü Lig'de deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 1-0 kaybedip bir daha mağlubiyet almayan Elazığ temsilcisinin müthiş serisine İzmir ekibi son verdi.

Kaynak: DHA

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