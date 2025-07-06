Sarı-lacivertli kulüpte devir görüşmeleri devam ederken 51 yaşındaki Burhanettin Basatemür'un ise belirsizlikten rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Deneyimli teknik direktöre 2'nci ve 3'üncü Lig'den çok sayıda teklif geldiği belirtildi. Menemen FK ile sözleşmesi devam eden Basatemür'ün kulüpteki geleceğinin kısa süre içinde belli olacağı vurgulandı. Burhanettin Basatemür, 2019-2024 yılları arasında Somaspor'da görev yaptı. Burhanettin Basatemür, Manisa ekibinde 2020-2021 sezonunda 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadı ve takımı 2'nci Lig'e çıkardı.
Son Dakika › Spor › Menemen FK'de Belirsizlik Sürüyor - Son Dakika
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