Menemen FK, Deplasmada Derincespor'a Yenilerek 5 Maçlık Yenilmezlik Serisini Kaybetti - Son Dakika
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Menemen FK, Deplasmada Derincespor'a Yenilerek 5 Maçlık Yenilmezlik Serisini Kaybetti

Menemen FK, Deplasmada Derincespor\'a Yenilerek 5 Maçlık Yenilmezlik Serisini Kaybetti

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Belediye Derincespor'a 3-2 mağlup oldu ve son 5 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. İzmir ekibi, gelecek hafta Nazilli Belediyespor'u konuk ederek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

02.02.2025 11:37  Güncelleme: 11:38
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Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Belediye Derincespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve 5 maç sonra yenildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, 20. haftasında Belediye Derincespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-2 kaybetti ve haftalar sonra yenildi. Ligdeki son 5 haftada Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor ile berabere kalan İzmir ekibi, Karaman FK ve Yeni Mersin İdman Yurdu'nu da mağlup etmişti. Belediye Derincespor'a kaybeden sarı-lacivertlilerin, 5 haftalık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Gelecek hafta Nazilli Belediyespor'u konuk edecek olan Menemen FK, rakibi karşısında hata yapmayarak yeni bir sayfa açmak istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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