Menemen FK, Diyarbekirspor'a Konuk Olacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Somaspor'a 3-1 kaybedip şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Diyarbekirspor'un rakibi olacak. Seyrantepe 2 No'lu Çim Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede Abdulbaki Ayyıldız düdük çalacak. Topladığı 28 puanla 3'üncü sırada haftaya giren Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Diyarbakır'dan galibiyetle döneceklerini belirterek, "Somaspor yenilgisi hepimizi üzmüştü. Ancak gereken dersleri aldık. Zirve yolunda kritik bir maça çıkacağız. Kazanıp iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.
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