Menemen FK, Diyarbekirspor Maçıyla Telafi Peşinde

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Somaspor'a 3-1 kaybedip şampiyonluk yarışında darbe yiyen Menemen Futbol Kulübü, telafi peşinde koşacak. Bu hafta düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Somaspor mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Futbolda kayıpların yaşanabileceğini belirten deneyimli teknik adam, "Son maçımızda alınan sonuçla hepimiz üzüldük. Ancak yarışta bunlar doğal. Önemli olan gereken dersleri çıkarmak. Zorlu bir yolumuz var. Bu yolda en iyi şekilde mücadele etmeliyiz. Diyarbakır'da kazanıp tekrar yarışın içinde iddialı konuma geleceğiz" dedi.