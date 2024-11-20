Menemen FK, Diyarbekirspor Maçıyla Telafi Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Menemen FK, Diyarbekirspor Maçıyla Telafi Peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'a mağlup olan Menemen Futbol Kulübü, Diyarbekirspor ile yapacağı deplasman maçında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kayıpların futbolun bir parçası olduğunu ve yarışta iddialı kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.

20.11.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Somaspor'a 3-1 kaybedip şampiyonluk yarışında darbe yiyen Menemen Futbol Kulübü, telafi peşinde koşacak. Bu hafta düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Somaspor mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Futbolda kayıpların yaşanabileceğini belirten deneyimli teknik adam, "Son maçımızda alınan sonuçla hepimiz üzüldük. Ancak yarışta bunlar doğal. Önemli olan gereken dersleri çıkarmak. Zorlu bir yolumuz var. Bu yolda en iyi şekilde mücadele etmeliyiz. Diyarbakır'da kazanıp tekrar yarışın içinde iddialı konuma geleceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Diyarbekirspor Maçıyla Telafi Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:58:32. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen FK, Diyarbekirspor Maçıyla Telafi Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.