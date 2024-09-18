Menemen FK Gençleşiyor ve Zirvede

Spor

Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sezon öncesinde kadroyu büyük oranda değiştiklerini ifade ederek, "Maliyetli oyuncularla yollarımızı ayırarak daha çok genç ve hedefi olan oyunculara yöneldik. Takımı gençleştirmenin yanı sıra maddi anlamda da küçülmeye gittik fakat oyunumuz asla küçülmedi" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, lige 3'te 3 yaparak başladı. Aldığı başarılı sonuçlarla 9 puan toplayan sarı-lacivertliler, şimdiden liderlik koltuğuna oturdu. Yaz döneminde takımın başına geçen teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımın kısa sürede yakaladığı başarı hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. 5 yıl aradan sonra Somaspor'dan ayrıldığını ifade eden Basatemür, "Menemen FK, geçtiğimiz sezon çok büyük harcamalar yaparak lige başladı. Gerçekten yüksek bir bütçeleri vardı ama istenilen başarı gelmedi. Biz bu sene geçen seneki kadroyu büyük oranda değiştik. Maliyetli oyuncularla yollarımızı ayırdık daha çok daha genç ve hedefi olan oyunculara yöneldik. Takımı gençleştirmenin yanı sıra maddi anlamda da küçülmeye gittik ama oyunumuz asla küçülmedi. Aksine daha da iyi olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Takımımız gün gün daha iyiye doğru gidiyor"

Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Basatemür, "Tabii bu futbol üç maç kazanmak bir şey değil. Henüz bir şey başarmadık, mütevazı olup ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Maçlar genel olarak zor geçti. Oynadığımız son müsabaka olan Derince maçı oyun olarak daha yukarıya çıktığımız bir karşılaşma oldu. Pozisyon olarak daha fazla pozisyona girdik, skoru arttırabilirdik ama arttıramadık. Genel olarak daha iyi olduğumuz bir maçtı. Takımımız gün gün daha iyiye doğru gidiyor. Hedefi olan, amacı olan oyuncular var. Bu da bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor" diye konuştu.

"Rakiplere fazla pozisyon vermiyoruz"

Oyucularıyla konuşurken oyunun iki yönünü hep anlattıklarını ifade eden Basatemür, "Topun bizde olduğu bir süre var ama bir de topun rakipte olduğu süre var. Buna uygun davranmak gerekiyor. Topun rakipte olduğu zamanlarda takım halinde savunmayı geliştirmeye çalışıyoruz ve şu ana kadar da iyi yaptık. Çok net pozisyonlar da vermedik. Rakipler pozisyona giriyor ama bu sayı minimum derecede az diyebilirim. Bu durum takım savunmasıyla alakalı. Sadece kaleci ve defansla değil, tüm takım savunmasıyla ilgili. Futbol, iki yönlü iki yönünü de aynı şekilde oynamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu iki yönüne de önem veriyoruz. Belki 3 maçta 1 gol yememiz bunun bir yansıması olabilir" dedi.

Menemen FK'da da üst liglere gidebilecek oyuncuların olabileceğini ifade eden Basatemür, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu ikinci yıldan itibaren sayısal olarak artacaktır. Belki ilk yıl olmayabilir. Ama bellide olmaz yetenekli oyuncularımız var. Onların da çıkışı olabilir, bu uzun zaman gerektiren bir şey. Somaspor'da üçüncü yılımızdan itibaren Süper Lig'e oyuncu satmaya başlamıştık, Ben Menemen FK'da da erken bir şekilde Süper Lig'e gidebilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. İki ya da üç oyuncu şu anda o seviyede. Bakalım sezon sonu hep beraber görmüş olacağız." - İZMİR