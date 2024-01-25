 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menemen FK, golcü Samed Ali Kaya'yı kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK, golcü Samed Ali Kaya'yı kaybetti

Menemen Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasına yeniden girmesine rağmen golcü Samed Ali Kaya'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Samed Ali'nin Kastamonuspor ile anlaştığı belirtildi. Menemen FK, geçen hafta ise Hüsamettin Yener ile yollarını ayırmıştı ve yeni bir forvet transferi yapmayı planlıyor.

Menemen FK, golcü Samed Ali Kaya\'yı kaybetti
25.01.2024 - 11:21,
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek adını yeniden Play-Off potasına yazdıran Menemen Futbol Kulübü'nde golcü Samed Ali Kaya takımdan ayrıldı. Devre arasında sözleşmesi feshedilen tecrübeli golcünün Kastamonuspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de Kocaelispor'la 32 maça çıkıp 15 gol atan ve yeşil-siyahlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 28 yaşındaki oyuncu bu sene ise Menemen FK'da beklentilerin uzağında kaldı.

Sarı-lacivertli formayı 11 lig maçında sırtına geçiren Samed Ali sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Menemen FK'da geçen hafta diğer golcü oyuncu Hüsamettin Yener'le de yollar ayrılmıştı. Hüsamettin'in yeni durağı 1'inci Lig ekibi Boluspor oldu. Golcüleri hem Hüsamettin hem de Samed Ali ile vedalaşan Menemen FK'nın yeni bir forvet almak için harekete geçtiği ifade edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Menemen, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, golcü Samed Ali Kaya'yı kaybetti - Son Dakika


13:30
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Son Dakika
13:30 Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:41:48. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen FK, golcü Samed Ali Kaya'yı kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement