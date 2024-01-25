Menemen FK, golcü Samed Ali Kaya\'yı kaybetti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek adını yeniden Play-Off potasına yazdıran Menemen Futbol Kulübü'nde golcü Samed Ali Kaya takımdan ayrıldı. Devre arasında sözleşmesi feshedilen tecrübeli golcünün Kastamonuspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de Kocaelispor'la 32 maça çıkıp 15 gol atan ve yeşil-siyahlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 28 yaşındaki oyuncu bu sene ise Menemen FK'da beklentilerin uzağında kaldı.

Sarı-lacivertli formayı 11 lig maçında sırtına geçiren Samed Ali sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Menemen FK'da geçen hafta diğer golcü oyuncu Hüsamettin Yener'le de yollar ayrılmıştı. Hüsamettin'in yeni durağı 1'inci Lig ekibi Boluspor oldu. Golcüleri hem Hüsamettin hem de Samed Ali ile vedalaşan Menemen FK'nın yeni bir forvet almak için harekete geçtiği ifade edildi.