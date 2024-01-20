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Menemen FK, Isparta 32 Spor'a konuk olacak - Son Dakika
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Menemen FK, Isparta 32 Spor'a konuk olacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, Isparta 32 Spor ile önemli bir maça çıkacak. Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımının galibiyetle play-off hattına dönmek istediğini belirtti.

Menemen FK, Isparta 32 Spor\'a konuk olacak
20.01.2024 - 10:26,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü yarın önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'a misafir olacak.

Isparta Atatürk Stadı'nda Tolga Akbaba'nın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligde 33 puanla 5'inci sırada bulunan Isparta 32 Spor'un, 1 puan gerisinde 7'nci basamakta yer alan Menemen FK'nın deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Kazanıp yeniden play-off hattı içinde yer almak istediklerini vurgulayan Vural, "Deplasmanlarda iyi sonuçlar elde ettik. Bu maçı da kayıpsız geçecek güçteyiz, takımıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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