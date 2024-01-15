Menemen FK, Karaman FK ile berabere kalarak Play-Off barajının dışında kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son 4 haftasını galibiyetle tamamlayıp adını Play-Off hattına yazdıran Menemen Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk maçında evinde Karaman FK ile 1-1 berabere kalıp fırsat kaçırdı. Bu sonuçla 23 puana yükselen sarı-lacivertliler averajla Play-Off barajının dışında kaldı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, mutlak kazanmaları gereken bir maçı berabere bitirdikleri için üzgün olduklarını söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarıya 3 puanla başlamak isterdik. Ancak bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Yeniden bir seri yakalayıp ilk 6 içinde olacağız" dedi.