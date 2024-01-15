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Menemen FK, Karaman FK ile berabere kalarak Play-Off barajının dışında kaldı - Son Dakika
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Menemen FK, Karaman FK ile berabere kalarak Play-Off barajının dışında kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son 4 haftasını galibiyetle tamamlayan Menemen FK, ikinci devrenin ilk maçında evinde Karaman FK ile 1-1 berabere kalarak Play-Off barajının dışında kaldı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, maçtan dersler çıkaracaklarını ve ilk 6 içinde olmak için yeni bir seri yakalayacaklarını söyledi.

Menemen FK, Karaman FK ile berabere kalarak Play-Off barajının dışında kaldı
15.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:54
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son 4 haftasını galibiyetle tamamlayıp adını Play-Off hattına yazdıran Menemen Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk maçında evinde Karaman FK ile 1-1 berabere kalıp fırsat kaçırdı. Bu sonuçla 23 puana yükselen sarı-lacivertliler averajla Play-Off barajının dışında kaldı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, mutlak kazanmaları gereken bir maçı berabere bitirdikleri için üzgün olduklarını söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarıya 3 puanla başlamak isterdik. Ancak bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Yeniden bir seri yakalayıp ilk 6 içinde olacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Menemen FK, Karaman FK ile berabere kalarak Play-Off barajının dışında kaldı - Son Dakika
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