Menemen FK, Kupada Elendi, Lige Odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Menemen FK, Kupada Elendi, Lige Odaklandı

Menemen FK, Kupada Elendi, Lige Odaklandı

Menemen FK, Ankaragücü'ne elenerek 6 maçlık kazanamama serisini sürdürdü ve lige döndü.

19.12.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen Menemen FK, 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmak için lige odaklandı.

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü ile Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, karşılıklı gollerin atıldığı zorlu mücadeleyi 3-2 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Menemen FK, kupaya veda etti. Ligde de 5 maçtır kazanmayan sarı-lacivertliler, kupada da kaybederek kazanamama serisini 6 müsabakaya çıkardı. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, son olarak yaklaşık 40 gün önce oynanan Ankara Demirspor karşılaşmasında galibiyet almayı başarmıştı.

Hedef Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı

Kupada Ankaragücü'ne elenen Menemen FK, tüm odağını lige çevirdi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta da Beyoğlu Yeniçarşıspor'u deplasmanda yenerek galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. İzmir ekibi, bu başarısız sonuçlar sonrasında şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde üçüncü sıraya kadar geriledi.

Menemen FK, bu sezon dış sahada oynadığı 8 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Ankaragücü, Beyoğlu, Menemen, 3-sayfa, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Kupada Elendi, Lige Odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen FK, Kupada Elendi, Lige Odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.