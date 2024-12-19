Menemen FK, Kupada Elendi, Lige Odaklandı

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Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen Menemen FK, 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmak için lige odaklandı.

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü ile Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, karşılıklı gollerin atıldığı zorlu mücadeleyi 3-2 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Menemen FK, kupaya veda etti. Ligde de 5 maçtır kazanmayan sarı-lacivertliler, kupada da kaybederek kazanamama serisini 6 müsabakaya çıkardı. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, son olarak yaklaşık 40 gün önce oynanan Ankara Demirspor karşılaşmasında galibiyet almayı başarmıştı.

Hedef Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı

Kupada Ankaragücü'ne elenen Menemen FK, tüm odağını lige çevirdi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta da Beyoğlu Yeniçarşıspor'u deplasmanda yenerek galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. İzmir ekibi, bu başarısız sonuçlar sonrasında şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde üçüncü sıraya kadar geriledi.

Menemen FK, bu sezon dış sahada oynadığı 8 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı. - İZMİR