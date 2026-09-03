Menemen FK ligde kalma kararı aldı ve lisansları çıkardı - Son Dakika
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Menemen FK ligde kalma kararı aldı ve lisansları çıkardı

Menemen FK ligde kalma kararı aldı ve lisansları çıkardı
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2'nci Lig'den çekilme kararı alan Menemen FK, başkan Bilgin Tokul'un yatırımcılarla anlaşamamasının ardından takımın lige katılmasına karar verdi. Transfer yasağı bulunan sarı-lacivertli kulüpte 14 oyuncunun lisansı çıkarılırken, altyapıdan da takviyeler yapıldı.

2'NCİ Lig'den çekilme kararı alan Menemen FK geri adım attı. Kulübü devretmek için görüştüğü yatırımcılarla anlaşma sağlamayaman Başkan Bilgin Tokul, takımın lige katılmasına karar verdi. Başkan Tokul, ağustos ayında kulübün sanal medya hesaplarından yapılan açıklamaların yanı sıra gazeteye ilan vererek takımı ligden çekmenin tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade etmişti.

Transfer yasağı bulunan sarı-lacivertli kulüpte geçen sezonlarda profesyonel sözleşme yapılan Alican Özfesli, Alp Özge, Berkant Şahin Kök, Burak İngenç, Burak Enes Fıstıkçıoğlu, Doğukan Emeksiz, Eren Fansa, Fırat Arslan, Göktürk Efe Görgün, Hakan Selim Yıldız, İsmail Buğra Torkut, Mehmet Emin Sapancı, Mustafa Can Birol ve Selim Can Sönmez'in lisansları çıkarıldı. Teknik Direktör Tolga Doğantez'in çalıştırdığı İzmir ekibi altyapıdan da takviyeler yaptı.

Kaynak: DHA

Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

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