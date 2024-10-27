TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün namağlup ünvanı İstanbul'da sona erdi. Arnavutköy Belediyespor'a konuk olan sarı-lacivertliler müsabakayı 1-0 kaybedip, ilk üzüntüsünü yaşadı. Müthiş serisi sona eren Menemen FK, aldığı yenilgiye rağmen 22 puan ve averajla liderliği bırakmadı.
Teknik direktör Burhanettin Basatemür, futbolda kayıpların yaşanacağını belirterek, "Elbette üzgünüz ama biz yolumuza devam edeceğiz. Bu maçta alacağımız dersler olacak. Önümüzdeki karşılaşmayı kazanıp bu mağlubiyeti telafi edeceğiz" dedi.
Son Dakika › Spor › Menemen FK Namağlup Ünvanını Kaybetti - Son Dakika
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