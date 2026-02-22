Menemen FK\'nın Play-Off Umutları Tükeniyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından Bursaspor'a evinde 3-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü, Play-Off yarışında umut tüketti. Bu sonuçla son 5 maçında 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak çöküşe geçen sarı-lacivertliler 39 puanda kaldı. Son galibiyetini küme düşme hattında yer alan Adanaspor'a karşı 3-0'lık skorla alan Menemen FK, ardından Isparta 32 Spor (D), Muşspor (D), 68 Aksaray Belediyespor (D) ve Bursaspor maçlarını kaybedip sadece Kırklarelispor'la berabere kaldı. Menemen FK'da Teknik Direktör Bilal Kısa kötü bir süreç geçirdiklerini ve toparlanmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. Menemen FK gelecek hafta diğer zirve adaylarından Kahramanmaraş İstiklalspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TRİBÜNDE DOSTLUK RÜZGARI

Menemen FK-Bursaspor maçının öncesinde ve sonrasında tribünde dostluk rüzgarları esti. Ev sahibi taraftarların talebi üzerine konuk Bursaspor taraftarlarına Menemen İlçe Stadı'nda maraton tribünün tamamı tahsis edildi. Sarı-lacivertliler kanser tedavisi görün Bursaspor'un tribün lideri Selim Kurtulan için, "Geçmiş olsun Selim Kurtulan" yazılı pankart açıp, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi süreci devam eden Bursaspor tribünlerinin amigosu Selim Kurtulan'a acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle" mesajını yayınladı.

Rahatsızlığına rağmen takımı deplasmanda yalnız bırakmayıp konuk tribünde yer alan Selim Kurtulan'ı mücadele öncesinde Aliağalı taraftarlar da ağırladı. Menemenliler, Ramazan ayına denk gelen maçta iftar saatinde deplasman dönüşü yolunda olan Bursaspor taraftarları için iftar paketleri de hazırladı. İftariyeliklerin üzerine, "Bu ikramlıkları iftar saatinde dinlenme tesisine yetişemeyebilirsiniz diye hazırladık. Menemen'den dönüşte yolunuz açık, iftarınız bereketli olsun" ifadeleri yazıldı.