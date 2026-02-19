Menemen FK Taraftarından Yönetim için Tribün Çağrısı - Son Dakika
19.02.2026 11:34
Menemen FK taraftarları, Bursaspor maçında yönetimden maraton tribününü rakip takıma açmasını istedi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü şampiyonluk adaylarından Bursaspor'u konuk edecek Menemen Futbol Kulübü'nde taraftardan yönetime tribün çağrısı geldi. Sarı-lacivertli futbolseverler, 4 bin 420 kişi kapasiteli İlçe Stadı'nda Bursaspor taraftarına çok az yer ayrılacağını, yönetimin maraton tribününü yeşil-beyazlı taraftarlara tahsis etmesini gerektiğini bildirdi. Yazılı olarak yönetime taleplerini ileten taraftarlara ise henüz bir yanıt gelmedi. Şimdilik resmi bir açıklama yapmayan Menemen FK yönetimi ligin 6'ncı haftasında oynanan Muşspor maçında maraton tribünü rakip takıma açmıştı. Kurmayların yarın tribün paylaşımı ve bilet fiyatlarıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Ligde son 4 maçta 1 puan alıp her geçen hafta Play-Off yarışından uzaklaşan Menemen FK, zirve ortağı olan Bursaspor'u yenerek yeni bir çıkış yapmak istiyor.

Kaynak: DHA

Bursaspor, Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

