Menemen FK Teknik Direktör Belirliyor - Son Dakika
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Menemen FK Teknik Direktör Belirliyor

23.06.2026 12:09
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Menemen FK, Tolga Doğantez ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti, yeni sezonda onunla yola çıkacak.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Menemen FK'nın, Cenk Laleci ve Tolga Doğantez ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. İzmir temsilcisinin, Tolga Doğantez ile yapılan temaslarda önemli mesafe kat ettiği ve yeni sezonda takımın başına deneyimli teknik adamı getirmeye hazırlandığı ifade edildi.

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Menemen FK'da çalışmalar hız kazandı. Geçtiğimiz sezona Bilal Kısa yönetiminde başlayan, sezonun ilerleyen bölümünde ise takımın başına Cüneyt Biçer'i getiren İzmir temsilcisi, yeni sezonda Biçer ile yola devam etmeme kararı aldı. Sarı-lacivertli ekip, bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarına başladı.

Menemen FK'nın gündemindeki isimlerden birinin kulübün eski teknik direktörlerinden Cenk Laleci olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Laleci ile yapılan görüşmelerden ise olumlu sonuç alınamadığı belirtildi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisi, aday listesine Tolga Doğantez'i de ekledi. Geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'i çalıştıran 51 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, yeni sezonda takımın başına Tolga Doğantez'i getireceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün, yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Menemen FK Teknik Direktör Belirliyor - Son Dakika

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