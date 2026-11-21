2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Seza Çimento Elazığspor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü yarın sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Sıralamada 15 puanla 12'nci basamakta yer alan Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez zorlu maça çıkacaklarını tek hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getirdi. Şanlıurfaspor ise 24 puanla 5'inci sırada haftaya giriş yaptı.