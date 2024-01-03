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Menemen FK, Yılmaz Vural ile yükselişe geçti - Son Dakika
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Menemen FK, Yılmaz Vural ile yükselişe geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Cenk Laleci yönetiminde maç başına 1.3 puan ortalamasını yakalayan Menemen FK, Yılmaz Vural yönetiminde ise maç başına 2.3 puan ortalamasını tutturdu. Yılmaz Vural'ın takımı, aldığı başarılı sonuçlarla play-off hattına girmeyi başardı.

Menemen FK, Yılmaz Vural ile yükselişe geçti
03.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:39
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Cenk Laleci yönetiminde maç başına 1.3 puan ortalamasını yakalayan Menemen FK, Yılmaz Vural yönetiminde ise maç başına 2.3 puan ortalamasını tutturdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, 2023-2024 sezonuna Cenk Laleci yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, işler yolunda gitmeyince 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırıp, takımın başına deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'ı getirdi. Vural yönetiminde iyi performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, aldığı başarılı sonuçlarla puanını 31'e yükselterek devre arasına play-off hattında girdi.

Yılmaz Vural, bu periyotta topladığı puanlarla kendisinden önce görev alan Cenk Laleci'yi geride bıraktı. Cenk Laleci, 9 maçlık süreçte 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puan toplamayı başardı. Böylece Laleci, sarı-lacivertli takımın başında 1.3 puan ortalamasını yakaladı. Genç teknik adamla yollar ayrılırken takımın başına Yılmaz Vural getirildi. İzmir ekibi, Vural yönetiminde çıktığı 8 maçta ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan toplamayı başardı. Böylece maç başına 2.3 puan ortalamasını yakalan 71 yaşındaki çalıştırıcı, Cenk Laleci'yi geride bıraktı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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