Menemen FK, Yılmaz Vural'ın kararını bekliyor

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural'ı bekliyor. Geçen sezon takımıyla Play-Off'lara kalmaya başaran deneyimli teknik adamın yeni sezon öncesi net bir karar vermediği bildirildi. Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için bu ülkeye giden Vural'dan haber bekleyen kurmayların en kısa zamanda anlaşma sağlamak istediği bildirildi. Geç kalmak istemeyen Menemen FK'nın Yılmaz Vural'dan gelecek olumsuz cevaba karşı B planı da hazırladığı ve alternatif isimleri listesinde tuttuğu açıklandı.