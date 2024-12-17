Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Ankaragücü ile Karşılaşacak

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda yarın 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'nü konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçta Raşit Yorgancılar görev yapacak. Karşılaşma tek eleme usulüne göre oynayacak. Maçta eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık uzatma dakikalarına geçilecek, uzatmalarda da beraberlik değişmezse seri penaltı atışları kazanını belirleyecek. Menemen FK kupada daha önce Elazığspor'u saf dışı bırakırken, Ankaragücü ise önceki turda İzmir'de Karşıyaka'yı 2-1 yenmişti.