Menemen FK ve Mersin İdmanyurdu İzmir'de karşı karşıya geliyor

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta perde yarın açılacak. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Menemen Futbol Kulübü ve Mersin İdmanyurdu yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Murat Kasap'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve kadrolarını güçlendirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Taraftarımızın önünde ilk maçımıza çıkacağız. Zorlu bir mücadele olacak. Ligin ilk maçları her zaman zorlu geçiyor. Biz iyi hazırlandık, sahada en iyi şekilde mücadelemizi göstereceğiz" dedi.