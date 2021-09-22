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Menemenspor'a güven geldi - Son Dakika

Menemenspor'a güven geldi

22.09.2021 10:51
Menemenspor'a güven geldi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Manisa Futbol Kulübü'nü evinde 2-0 yenip, MKE Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Menemenspor'a güven geldi.

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Manisa Futbol Kulübü'nü evinde 2-0 yenip, MKE Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Menemenspor'a güven geldi. Teknik direktör Cenk Laleci, pazar günü sahalarında oynayacakları Eyüpspor karşılaşmasına da iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla sistemlerinin oturmaya başladığını ifade eden Laleci, "Güçlü takımlardan topladığımız 4 puan bizim adımıza çok değerli oldu. Ankaragücü maçını da kazanabilirdik. Ben takımımdan çok memnunum. Sahaya istek ve arzuyu yansıtmaya başladık. Eyüpspor da sezona çok iyi başlayan ekiplerden biri. Ancak biz de toparlandık ve kendimize geldik. Bu maçı da kayıpsız geçeceğimize inancım tam. Menemenspor yine bu lige renk katacak" ifadelerini kullandı.


Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'a güven geldi - Son Dakika Spor


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