Menemenspor Ahmet'i Gençlerbirliği'ne vermedi

Spor Toto 1'inci Lig'den düşme üzüntüsü yaşayan Menemenspor'da golcü Ahmet Sağat'a Gençlerbirliği resmen talip oldu. Kırmızı-siyahlılar, İzmir ekibine yaklaşık 150 bin Euro teklif götürdü. Ancak Ahmet için en az 3 milyon TL isteyen Onursal Başkan Tahir Şahin, Gençlerbirliği'nin teklifini redetti. Almanya'da amatör ligden sürpriz transfer olarak geldiği Menemen'de bu sezon attığı 17 golle 1'inci Lig'de krallık tacını takan Ahmet Sağat'ı Samsunspor'un da istediği, Süper Lig ekiplerinin de 25 yaşındaki forvetle ilgilendiği öğrenildi.