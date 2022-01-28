Menemenspor Anıl'la imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, üçüncü takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce Senegalli golcü Gomis ve orta saha Oğuzhan'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizesporlu stoper Anıl Yaşar'ı da kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz Çaykur Rizespor takımından stoper Seyfettin Anıl Yaşar ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.