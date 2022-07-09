Menemenspor'da 15 oyuncu kaldı - Son Dakika
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Menemenspor'da 15 oyuncu kaldı

09.07.2022 11:43
Menemenspor'da 15 oyuncu kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Menemenspor'da kadronun yarısı takımdan ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Menemenspor'da kadronun yarısı takımdan ayrıldı. Spor Toto 1'inci Lig'e veda eden sarı-lacivertlilerde yabancılardan Chibuike, Cisse, Bajrami, Harrison, Ba, Sabbah, Kehinde ve Gomes gitmek durumunda kaldı. Kiralık oyuncular Seyfettin Anıl, Mahmut, Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu, Sinan Akgöl, Batuhan Şen de İzmir ekibi ile yolları ayırırken, Ahmet Sagat Samsunspor'a, Cem Çelik ise Alanyaspor'a satıldı. Elinde sadece 15 futbolcusu bulunan Menemenspor'un henüz transfer yapamaması ise camiayı endişelendirdi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Gomes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemenspor'da 15 oyuncu kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemenspor'da 15 oyuncu kaldı - Son Dakika
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