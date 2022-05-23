Menemenspor'da Ahmet Sağat gol kralı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Menemenspor'da Ahmet Sağat gol kralı oldu

23.05.2022 13:09
Menemenspor'da Ahmet Sağat gol kralı oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Nasadoge Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat, normal sezonu gol kralı olarak tamamlayıp ligde yıllar sonra bu başarıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Nasadoge Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat, normal sezonu gol kralı olarak tamamlayıp ligde yıllar sonra bu başarıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Sezon başında Almanya Bölgesel Lig ekiplerinden TUS RW Koblenz takımından gelerek büyük bir sürprizle golleriyle lige damga vuran 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 17 kez fileleri sarsarak tüm forvetleri geride bıraktı.

Ahmet Sağat, 2013-2014'te 19 golle Manisasporlu Slavko Peric'le birlikte gol krallığını paylaşan Balıkesirsporlu Muhammet Reis'ten 8 yıl sonra bu unvanı kazanan ilk yerli oyuncu oldu. Ahmet'i 16'şar golle Keçiörengücü'den Emeka Eze ve İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz, 14 golle Eyüpsporlu Umut Bulut izledi. Menemen'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ahmet için Süper Lig ekipleri de devreye girdi. Beşiktaş'ın da Ahmet Sağat ile ilgilendiği iddia edildi.


YORUMLAR
500
Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu! Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
Kaynak: DHA

Tıpta Uzmanlık Sınavı, Spor Toto, Almanya, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemenspor'da Ahmet Sağat gol kralı oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:55 Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:16:07. #1.13#
SON DAKİKA: Menemenspor'da Ahmet Sağat gol kralı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement