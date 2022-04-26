Menemenspor kenetlendi - Son Dakika
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Menemenspor kenetlendi

26.04.2022 12:03
Menemenspor kenetlendi

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kazanamayıp düşme hattına yerleşen Nasadoge Menemenspor pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçı öncesi kenetlendi.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kazanamayıp düşme hattına yerleşen Nasadoge Menemenspor pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçı öncesi kenetlendi. Teknik direktör Cenk Laleci, 4 final maçlarının kaldığını belirterek, "Artık kayba tahammülümüz yok. Herkes durumun farkında. Biz iyi bir takımız. Maalesef son 3 maçta istemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. 12 puana da talibiz. Kurtuluş bölgesiyle aramızda 2 puanlık fark var. Biz maçlarımızı kazanırsak bu fark kapanır ve öne geçeriz. Çok dikkatli olacağız" diye konuştu.


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Spor Toto, Tuzlaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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