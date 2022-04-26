Menemenspor kenetlendi - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kazanamayıp düşme hattına yerleşen Nasadoge Menemenspor pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçı öncesi kenetlendi. Teknik direktör Cenk Laleci, 4 final maçlarının kaldığını belirterek, "Artık kayba tahammülümüz yok. Herkes durumun farkında. Biz iyi bir takımız. Maalesef son 3 maçta istemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. 12 puana da talibiz. Kurtuluş bölgesiyle aramızda 2 puanlık fark var. Biz maçlarımızı kazanırsak bu fark kapanır ve öne geçeriz. Çok dikkatli olacağız" diye konuştu.