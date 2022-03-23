Menemenspor kurtuluş ışığını yaktı - Son Dakika
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Menemenspor kurtuluş ışığını yaktı

23.03.2022 12:43
Menemenspor kurtuluş ışığını yaktı

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor maçlarını kazanarak düşme hattından uzaklaşan Nasadoge Menemenspor kurtuluş ışığını yaktı.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor maçlarını kazanarak düşme hattından uzaklaşan Nasadoge Menemenspor kurtuluş ışığını yaktı. Teknik direktör Cenk Laleci, milli araya çok moralli girdiklerini belirterek, "Son iki maçımızı kazanmak bizi rahatlattı. Kurtuluş yolunda önemli adımlar attık ancak henüz işimiz bitmedi. Kolay kolay mağlup olan bir takım değiliz. Bu da bize umut ve güven veriyor. Kalan 8 maçımızı en iyi şekilde tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Küme düşme gibi bir korkumuz yok ama işi de sağlama almalıyız" yorumunu yaptı.


- İzmir
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Samsunspor, Spor Toto, Boluspor, Beypiliç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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