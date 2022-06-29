Menemenspor'u Özgür Ekmekçioğlu alıyor - Son Dakika
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Menemenspor'u Özgür Ekmekçioğlu alıyor

29.06.2022 16:17
Menemenspor'u Özgür Ekmekçioğlu alıyor

Spor Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen İzmir temsilcisi Menemenspor'a sürpriz talip çıktı.

Spor Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen İzmir temsilcisi Menemen spor'a sürpriz talip çıktı. Daha önce şirketleşen ancak şirketleşme kongresi süreci defalarca davalık olan sarı-lacivertli kulübü İzmir'in köklü ekibi Altay'da geçen nisan ayına kadar 6 yıl boyunca başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas alıyor.

İzmir'de inşaat, otomotiv, mühendislik, turizm, sigorta, medya ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren, 3'üncü Lig'de amatörün eşiğinde aldığı Altay'ı üç şampiyonlukla Süper Lig'e kadar çıkarıp ardından düşmesine engel olamayan Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin, Menemenspor'a resmen talip olduğu öğrenildi. Ekmekçioğlu'nun şirketi ile Menemenspor Başkanı Tahir Şahin arasındaki resmi görüşmelerin başladığı belirtilirken, durumun kısa sürede netlik kazanacağı ifade edildi. Taraflar, tüm konularda prensipte anlaşmaya varırken, artık avukatların devreye girdiği ve evrak süreçlerinin başladığı öğrenildi. Menemenspor'un adı, renkleri ve logosunun genel hatlarıyla korunması hususunda anlaşılırken, satın alma sürenin sonlanmasıyla birlikte kulübün yeni sezonda lige şirketin isim sponsorluğuyla, Ekmas Menemenspor adıyla başlaması bekleniyor.

Ekmekçioğlu'nun adı daha önce Bergama Belediyespor ile de anılmıştı.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemenspor'u Özgür Ekmekçioğlu alıyor - Son Dakika

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