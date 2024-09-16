Menteş Spor, 30 Ağustos Zafer Kupası\'nı Kazandı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Burhan Spor'u penaltı atışlarıyla 7-6 yenen Menteş Spor, şampiyon oldu. Menteş Spor, kupasını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Fındıkpınarı ile Ayvagediği yaylalarında gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvaları'nda şampiyon olan Menteş Spor ile Burhan Spor, Toroslar Belediyesi Koray Aydın Stadyumu'nda karşılaştı. İki takımın kıyasıya rekabet ettiği maç centilmence geçerken, kupa heyecanına mahalleliler de dahil oldu. Normal süresi 1-1 sona eren finalde Menteş Spor, penaltı atışları sonunda Burhan Spor'u 7-6 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Karşılaşmayı izleyen Başkan Seçer, Menteş Spor'a kupasını takdim ederken, 2. takıma da madalyaları Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"Köyler birleşti, insanlar bir araya geldi"

Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında attığı gol ile beraberliği yakalayan ve maçın kazanılmasının önünü açan Menteş Spor kalecisi Hasan Gurup, "Maçın çok çetin geçeceğinden emindim. Rakibimiz de güçlüydü. Biz de iyi bir takımız, eksiklerimiz olmasına rağmen güzel mücadele ettik. İnanarak gittim ve golü attım. Taraftar da çok iyiydi. Turnuva için Başkanımıza çok teşekkür ederim. Köyler birleşti, insanlar bir araya geldi" dedi.

Menteş Spor'da oynayan Burhan Özdemir de zor geçen mücadelede 90. dakikada kalecileri Hasan Gurup'un golüyle beraberliği yakaladıklarını ve penaltılarda maçı kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla kulüp kurduk"

Burhan Spor'un kaptanı ve kalecisi Mehmet Dedeman ise turnuvanın centilmence geçtiğini söyledi. Bu tür organizasyonlarda yeniden buluşmayı umut ettiklerini dile getiren Dedeman, "Biz köyümüzde gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bir kulüp kurduk. Bütün köylerden böyle adımlar bekliyoruz. Çünkü birçok yetenekli genç oyuncumuz var ve bunlar ortaya çıkıyor. Sporcularla taraftarlar arasında da kaynaşma oluyor" diye konuştu.

30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Futbol Turnuvası'nda 24 takım, 30 Ağustos Zafer Kupası Ayvagediği Futbol Turnuvası'nda 18 takım olmak üzere turnuvalarda toplam 42 takım yer aldı. - MERSİN