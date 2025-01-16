Menteşe Anadolu Lisesi Masa Tenisi İkincisi - Son Dakika
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Menteşe Anadolu Lisesi Masa Tenisi İkincisi

Menteşe Anadolu Lisesi Masa Tenisi İkincisi

Menteşe Anadolu Lisesi, masa tenisinde Türkiye şampiyonasına ikinci kez katılmaya hak kazandı.

16.01.2025 11:26
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Muğla Menteşe Anadolu Lisesi masa tenisinde üst üste kinci defa Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Okul sporları masa tenisinde il şampiyon olduktan sonra Manisa'da düzenlenen 12 il lise takımının katıldığı grup müsabakalarında Menteşe Anadolu Lisesi grup ikincisi olarak Sinop'ta yapılacak Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.

Beden eğitimi öğretmeni Ümit Çolakoğlu nezaretinde Manisa'da düzenlenen grup maçlarına katılan, Metehan Zabir, Ali Eren Ulusakarya, Ufuk Deniz ve Yiğit Yeniaydın'dan oluşan Menteşe Anadolu lisesi masa tenisi takımı, oynadığı maçlar sonunda grup ikincisi olarak üst üste 2'nci kez Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazandı. Türkiye genelinde 8 ayrı ilde yapılan grup maçlarında ilk üçe giren toplam 24 takım Türkiye şampiyonluğu için 19-21 Şubat tarihleri arasında Sinop'ta karşılaşacaklar.

Beden eğitimi öğretmeni Ümit Çolakoğlu, "Gruplara iddialı gelmiştik. Grup ikincisi olduk. İlimizi başarıyla temsi ettik. Türkiye şampiyonasında üst üste ikinci kez mücadele edeceğiz" dedi

Okul Müdürü Mehmet Akif Ağır, "Sporcularımızla gurur duyuyorum. Menteşe Anadolu Lisesi olarak zirvede yer almaya devam etmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Menteşe Anadolu Lisesi Masa Tenisi İkincisi - Son Dakika

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