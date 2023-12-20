Menteşe Ege Yıldızları Zonguldak Karaelmas SK\'yı 10-0\'lık skorla mağlup etti

Menteşe Ege Yıldızları takımı Amasya'da karşılaştığı Zonguldak Karaelmas SK'yı 10-0 lıg skorla mağlup etti.

Menteşe Ege Yıldızları, Salon Hokey Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Zonguldak Karaelmas SK'yı 10-0'lık skorla mağlup etti.

Menteşe Ege Yıldızları sporu antrenörü Serkan Şen yaptığı açıklama 'da" Takımımız Zonguldak Karaelmas SK'ı 10-0 lık galibiyet ile 23 puana çıkarmayı başardılar takımımız çok iyi gidiyor. Ben buradan takımımızın oyuncularına teşekkür ediyorum ve hedefimiz buradan şampiyon olarak çıkmak "dedi. - MUĞLA