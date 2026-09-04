Mercedes lideri Antonelli, Monza'da F1 İtalya GP ile şampiyonada 13. etaba çıkacak

İSTANBUL(AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. etabı olan İtalya Grand Prix'siyle devam edecek.

İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarış 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak, yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Bu sezon koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli altı, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 242

2. George Russell (Büyük Britanya): 183

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 183

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 159

5. Charles Leclerc (Monako): 155

Takımlar

1. Mercedes: 425

2. Ferrari: 338

3. McLaren: 263

4. Red Bull: 186

5. Racing Bulls: 66