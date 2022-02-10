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Merhum gazeteci Ali Öcal anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Merhum gazeteci Ali Öcal anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenlenecek

10.02.2022 16:03
Merhum gazeteci Ali Öcal anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenlenecek

Ankara Keçiörengücü Akademisi, Ankara spor basınının duayen isimlerinden merhum gazeteci Ali Öcal'ın anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenleyecek.

Ankara Keçiörengücü Akademisi, Ankara spor basınının duayen isimlerinden merhum gazeteci Ali Öcal'ın anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Öcal anısına 12-13 Şubat tarihlerinde Ankara Keçiörengücü Aktepe Tesisleri'nde düzenlenecek turnuvaya Ankara Keçiörengücü, Baskentgücü, Eryamanspor ve Sincangücü takımları katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Ankara spor medyasının sevilen isimlerinden rahmetli Ali Öcal ağabeyimizi unutmadık, unutmayacağız. İnşallah bu tür organizasyonlarla adını Ankara'da daima yaşatacağız. Ankara sporuna önemli katkılar sağlayan Ali Öcal'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Ali Öcal, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Merhum gazeteci Ali Öcal anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Merhum gazeteci Ali Öcal anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
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