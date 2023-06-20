Merih Demiral: 'İkinci yarıda gerekeni yaptık' - Son Dakika
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Merih Demiral: 'İkinci yarıda gerekeni yaptık'

20.06.2023 00:28

Türkiye'nin Galler'i 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca Arda Güler'in attığı şık gole de değinen Demiral, 'Böyle bir gol en son ne zaman gördüm bilmiyorum. Muhteşem bir goldü. Arda'yı da tebrik ediyorum' dedi.

Merih Demiral, Türkiye'nin Galler'i 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIDA GEREKENİ YAPTIK"

Başarılı savunmacı yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Samsun halkına teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok güzel bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk. Çok mutluyuz. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk" dedi.

"EN SON NE ZAMAN BÖYLE GOL GÖRDÜM HATIRLAMIYORUM"

Öte yandan 18 yaşındaki Arda Güler'in attığı şık gole değinen Demiral, "Böyle bir gol en son ne zaman gördüm bilmiyorum. Muhteşem bir goldü. Arda'yı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Merih Demiral, Arda Güler, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral: 'İkinci yarıda gerekeni yaptık' - Son Dakika


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