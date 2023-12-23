 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele ediyor

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istiyor. Takım, B Grubu'nda 10 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. İbrahim Çadır, takımın başantrenörü, Gaziantep'in spora olan ilgisinin arttığını ve hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu belirtti. Pelin Özkılıçcı ise takımda iyi bir iletişim olduğunu ve hedeflerine adım adım yaklaştıklarını söyledi.

Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi\'ne yükselmek için mücadele ediyor
23.12.2023 - 12:01,
Abone Ol

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, kenti en üst organizasyon olan Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istiyor.

Ligin B Grubu'nda mücadele eden ve geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Merinos Voleybol, 28 puanla 3. sırada bulunuyor.

Son 7 karşılaşmasını kazanarak iyi bir seri yakalayan Güneydoğu temsilcisi, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kente getirmenin hesaplarını yapıyor.

Takımın başantrenörü İbrahim Çadır, AA muhabirine, Gaziantep'in spora son yıllarda ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Kentte salon sporlarına ilginin her geçen gün arttığını aktaran Çadır, şöyle devam etti:

"Gaziantep ve bu takımın yüksek yerlerde olması gerekiyor. Spora olan ilgi ve alaka anlamında çok başarılı bir şehrimiz var. Önümüzde bu anlamda güzel yıllar var. Buna gerçekten çok inanıyorum. Sezon başında hedefimiz adım adım gitmekti. İlk olarak hedefimiz play-off'a kalmak. Şu an bu potanın içindeyiz. Zorlu bir ligdeyiz. Onun için burada kalmaya devam edip play-off'a katılmak istiyoruz. Daha sonra adım adım finale çıkmak ve sonunda kupayı kazanarak Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Gaziantep'e bu gerçekten yakışır."

Çadır, taraftardan daha fazla destek beklediklerini belirterek, "İlgi ciddi anlamda var. Severek geliyorlar. Ama daha fazla destek bekliyoruz. Taraftarın desteğini daha fazla hissetmek istiyoruz. İyi gidiyoruz, taraftarın desteğiyle daha iyi olabiliriz. Takımda güzel bir hava var. İnşallah daha çok gayret gösterip ilerleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Pelin Özkılıçcı: "İlk hedefimiz play-off oynamak"

Takımın pasör çaprazı Pelin Özkılıçcı ise takımda iyi bir iletişimin olduğunu, bunun da motivasyona ve sonuca yansıdığını ifade etti.

Hedeflerine adım adım yaklaştıklarını dile getiren Özkılıçcı, şunları kaydetti:

"İlk devreyi 9 galibiyetle bitirdik. Gayet beklediğimiz bir başarıydı. İkinci devreye yine galibiyetle başladık. Bunu devam etmesini istiyoruz. İlk hedefimiz play-off oynamak. Ondan sonra finale gitmeye hak kazanıp oradan Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyoruz. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu güzel yolda Gaziantep halkını yanımızda daha çok görmeyi isteriz."

Merinos Voleybol, ligin 13. haftasında yarın deplasmanda Elazığ temsilcisi Tiffany&Tomato Bordo Spor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gaziantep, voleybol, Türkiye, Merinos, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele ediyor - Son Dakika


12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?

Son Dakika
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:44:11. #1.11#
SON DAKİKA: Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement