Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, yeni sezon öncesi ilk büyük kararını verdi. 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de maç yönetecek hakemler açıklanırken, FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen liste dışında kaldı.
2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de maç yönetecek hakemlerin isimleri şunlar;
Süper Lig'de gelecek sezon görev alacak VAR hakemleri de açıklandı. İşte o hakemler;
Öte yandan TFF'nin açıkladığı listede A klasman yardımcı hakemler, B ile C klasman hakem ve yardımcılarının isimleri de yer aldı.
Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında görev yapan 25 hakem, bu sezon da listede kendine yer buldu. Abdülkadir Bitigen, geçtiğimiz salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalmıştı.
Son Dakika › Spor › Merkez Hakem Kurulu'ndan görülmemiş karar! FIFA kokartlı hakem Süper Lig'de maç yönetemeyecek - Son Dakika
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