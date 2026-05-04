Merkezefendi Basket\'ten deplasmanda kritik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u mağlup ederek sezonu 9. sırada tamamlamayı garantiledi. Denizli temsilcisi bu sonuçla yalnızca kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek önemli bir eşiği de geride bıraktı.

Sezonun kritik karşılaşmalarından birinde sahaya çıkan Y. Merkezefendi Belediyesi, Büyükçekmece deplasmanında ortaya koyduğu etkili performansla galibiyete uzandı. Bu sonuç, lig sıralamasında 9.'luğu kesinleştirirken takımın sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansın da bir ödülü oldu. Denizli ekibinin elde ettiği en önemli kazanımlardan biri ise Avrupa kupalarına katılma hakkı oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başantrenör Zafer Aktaş, maçın kendisi adına özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Daha önce Büyükçekmece Basketbol'da görev yaptığını hatırlatan deneyimli isim, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu salonda çok maç oynadım. Büyükçekmece Basketbol ligimizin değerli kulüplerinden. 2. Lig'den yükseliş hikayelerinde ben de vardım. Şimdi onları bir alt lige uğurlamak benim için duygusal oldu. Ancak tekrar geri döneceklerine inanıyorum. Burada önemli bir basketbol kültürü var."

5 Yıllık Emek, Tarihi Sonuç

Yukatel Merkezefendi'de beşinci sezonunu geçiren başantrenör Zafer Aktaş, elde edilen başarının kulüp açısından tarihi bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "5 yıldır bu kulüpteyim ve en iyi derecemizi aldık. Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Her maç adeta final gibi. Bu ortamda 9.'luğu garantilemek çok değerli. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettik. Bundan sonrası kulübün vizyonuyla ilgili. Eğer yatırımlar artarak devam ederse Avrupa sahnesi bizim için çok önemli bir fırsat olabilir. Bu kulüp tarihinin en iyi sonucu. Bu başarı tamamen oyuncularımızın ve teknik ekibimizin emeğiyle geldi. Hepsini gönülden tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ