Merkezefendi Basket'ten deplasmanda kritik galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Basket'ten deplasmanda kritik galibiyet

Merkezefendi Basket\'ten deplasmanda kritik galibiyet
04.05.2026 13:30  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u mağlup ederek sezonu 9. sırada tamamlamayı garantiledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u mağlup ederek sezonu 9. sırada tamamlamayı garantiledi. Denizli temsilcisi bu sonuçla yalnızca kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek önemli bir eşiği de geride bıraktı.

Sezonun kritik karşılaşmalarından birinde sahaya çıkan Y. Merkezefendi Belediyesi, Büyükçekmece deplasmanında ortaya koyduğu etkili performansla galibiyete uzandı. Bu sonuç, lig sıralamasında 9.'luğu kesinleştirirken takımın sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansın da bir ödülü oldu. Denizli ekibinin elde ettiği en önemli kazanımlardan biri ise Avrupa kupalarına katılma hakkı oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başantrenör Zafer Aktaş, maçın kendisi adına özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Daha önce Büyükçekmece Basketbol'da görev yaptığını hatırlatan deneyimli isim, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu salonda çok maç oynadım. Büyükçekmece Basketbol ligimizin değerli kulüplerinden. 2. Lig'den yükseliş hikayelerinde ben de vardım. Şimdi onları bir alt lige uğurlamak benim için duygusal oldu. Ancak tekrar geri döneceklerine inanıyorum. Burada önemli bir basketbol kültürü var."

5 Yıllık Emek, Tarihi Sonuç

Yukatel Merkezefendi'de beşinci sezonunu geçiren başantrenör Zafer Aktaş, elde edilen başarının kulüp açısından tarihi bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "5 yıldır bu kulüpteyim ve en iyi derecemizi aldık. Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Her maç adeta final gibi. Bu ortamda 9.'luğu garantilemek çok değerli. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettik. Bundan sonrası kulübün vizyonuyla ilgili. Eğer yatırımlar artarak devam ederse Avrupa sahnesi bizim için çok önemli bir fırsat olabilir. Bu kulüp tarihinin en iyi sonucu. Bu başarı tamamen oyuncularımızın ve teknik ekibimizin emeğiyle geldi. Hepsini gönülden tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket'ten deplasmanda kritik galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden 22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray’da çanlar onun için çalıyor Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor

14:10
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:31
2021 yılında Ali Koç’un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
13:14
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı
İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
13:07
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 14:17:56. #7.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Basket'ten deplasmanda kritik galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.