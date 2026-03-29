Merkezefendi Belediyesi Basket Avrupa Kupaları için Mücadele Ediyor

BASKETBOL Süper Ligi'ne yükseldikten sonra 4 sezon küme düşmekten son anda kurtulan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ligdeki 5'inci yılında ilk kez Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Ligde üst üste ikinci galibiyetini Aliağa Petkimspor'u evinde 92-80 yenerek alan Denizli temsilcisi, 24 haftada 10 galibiyete ulaştı. Merkezefendi Belediyesi Basket Antrenörü Zafer Aktaş, maçın ardından, "Kazandığımız için mutluyuz. Ligi elimizden geldiğince yukarıda bitirmeye çalışıyoruz. Umarım bitireceğiz. Bu şehir bunu hak ediyor, önümüzdeki senelerde. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz" dedi.