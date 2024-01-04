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Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak

Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmak için Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Geçen hafta transfer olan Roko Badzim de bu maçta forma giyecek.

Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji\'ne konuk olacak
04.01.2024 - 11:46,
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DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 5 maçın 3'ünü kazanmasına rağmen halen düşme hattından kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın devrenin son haftasında İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Denizli ekibinde geçen hafta  Euroleague'deki İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya transfer olan şutör guard Lomazs'ın yerine alınan Roko Badzim ilk kez bu mücadelede forma giyecek. Ligde Merkezefendi'nin 14 haftada 4 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: DHA
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