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Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 102-87 yenerek çifte sevinç yaşadı. Denizli temsilcisi, düşme-kalma yarışındaki rakiplerinin takılmasıyla 5 galibiyete ulaştı. Maçın ardından başantrenör Zafer Aktaş, takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray\'ı deplasmanda mağlup etti
15.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 10:57
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Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 102-87 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme-kalma yarışındaki rakiplerinin de takılmasıyla çifte sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılı güçlü rakibini geçen sezonun ardından bu yıl da deplasmanda yenmeyi başaran düşme hattındaki Denizli temsilcisi ligde 5 galibiyete ulaştı. Merkezefendi'nin hemen üzerinde yer alan Çağdaş Bodrum evinde Fenerbahçe yenilgisiyle 5 galibiyette kaldı. Yine Anadolu Efes'e yenilen Büyükçekmece de 6 galibiyette kalınca Merkezefendi rakiplerini yakaladı. Sezon içinde Oturu ve Lomazs'ı Euroleague'e uğurlayınca eksik kalan Denizli ekibinin yenilerinden Moses Wright, İstanbul deplasmanında 36 sayı, 6 ribaund, 3 asistle yıldızlaştı.

Başantrenör Zafer Aktaş maçın ardından, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Özellikle durumumuzu göze alırsak Galatasaray'ı, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan bir takımı deplasmanda yenmemiz çok değerli. Her maça çok ihtiyacımız var. Son haftalarda iyi ve güzel basketbol oynuyoruz. Topu paylaşıyoruz. Özellikle bireysel performanslarımızı hem savunma tarafında hem hücum tarafında üst seviyeye çıkardık. Hudson ve Badzim'in maç içindeki sakatlıklarına rağmen kazandık" dedi.

Kaynak: DHA
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