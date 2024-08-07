Merkezefendi Belediyesi Basket, Ja'von Franklin'i transfer etti - Son Dakika
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Spor

Merkezefendi Belediyesi Basket, Ja'von Franklin'i transfer etti

Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. ABD'li forvet Ja'von Franklin takıma katıldı.

07.08.2024 12:53
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DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Basket, 26 yaşında, 2.01 boyundaki ABD'li forvet Ja'von Franklin'i kadrosuna kattı. NCAA'de Georgia Tech mezunu olan Franklin, kolej liginin son senesinde 11.9 sayı 10.8 ribaundla oynadı. Franklin, geçen sezon Adriyatik Ligi'nde Borac formasıyla 10 sayı ve 6.2 ribaund ortalaması yakaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Ja'von Franklin'i transfer etti - Son Dakika

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