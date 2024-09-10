Merkezefendi Belediyesi Kombine Biletleri Satışta

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BASKETBOL Süper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçirecek Merkezefendi Belediyesi Basket kombine biletleri satışa çıkardı. Denizli temsilcisinde Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler, 2 bin 500 ile 15 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Başkan Veli Deveciler, biletlerin dörtte birinin ilk gün satıldığını belirterek, "Bilet satışı ve gelirleri, taraftarın takımına destek ve güç vermesi için asli unsurlardan biri. Süper Lig'de başarılı olan bu müthiş organizasyonu taraftarımız satın aldığı kombinelerle tebrik ediyor ve bizi onurlandırıyor" dedi. Denizli ekibi sezon öncesi 12-14 Eylül tarihleri arasında özel bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Organizasyona Merkezefendi'nin yanı sıra Manisa Basket ve Büyükçekmece katılacak.