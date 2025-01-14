Merkezefendi Belediyesi Basket'te Rihards Lomazs Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket'te Rihards Lomazs Takımdan Ayrıldı

Merkezefendi Belediyesi Basket\'te Rihards Lomazs Takımdan Ayrıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde 14 haftada 2 galibiyet alan Merkezefendi Belediyesi Basket, Letonyalı oyuncusu Rihards Lomazs ile yollarını ayırdı. Lomazs, Almanya'nın Telekom Bonn takımıyla anlaşmaya vardı ve Denizli ekibinde 21.7 sayı ortalaması ile dikkat çekti.

14.01.2025 11:13  Güncelleme: 11:14
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BASKETBOL Süper Ligi'nde 14 haftada 2 galibiyetle dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Rihards Lomazs takımdan ayrıldı. Letonyalı şutör guard Almanya'nın Telekom Bonn takımı ile anlaştı. Denizli ekibinde üçüncü dönemini geçiren 29 yaşındaki Lomazs, bu sezon ligde

21.7 sayı, 2.8 ribaund, 3.1 asist, 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu. Lomazs kariyerinde daha önce 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında da farklı dönemlerde Merkezefendi'ye gelmiş, bu sezon Virtus Bologna'dan takıma geri dönmüştü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket'te Rihards Lomazs Takımdan Ayrıldı - Son Dakika

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